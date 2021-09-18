Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 15.00

В Хабаровском крае продолжается второй день выборов. Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

По состоянию на 15.00 18 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в крае составила 17,36%. Явка избирателей на 15.00 часов 18 сентября на выборах Губернатора края составила 17,02%. Эти данные обнародовал крайизбирком.

Наиболее активные - жители Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского района: здесь явка уже превысила 37% и 39% соответственно. Самый низкий показатель в Николаевском районе, здесь проголосовало лишь 11% избирателей.

В Хабаровске активней всего голосуют в Кировском районе - почти 20%, хуже всего в Краснофлотском - здесь проголосовало только 14% избирателей. В целом по краю уже проголосовало свыше 168 тысяч человек.