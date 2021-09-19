Человека, похожего на арабского шейха, заметили в аэропорту Хабаровска. Фото: скриншот с видео.

Необычного гостя сняли на камеру в аэропорту Хабаровска вчера, 18 сентября. На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, видно, как из здания международного терминала хабаровского аэропорта выходит мужчина, сильно похожий на арабского шейха. Именно так его окрестили пользователи соцсетей.

Незнакомый иностранный гость был одет в белый халат, платок (гутра) с ободком (игаль). Свое лицо мужчина попытался скрыть за солнцезащитными очками. Дополнил образ смартфон, по которому деловито общался «шейх», выходя из здания аэропорта. Сопровождали мужчину двое, судя по всему, охранников. Долго задерживаться на территории аэровокзала «шейх» не стал и практически сразу по прилету сел в белый лексус и уехал.

Увиденное явно шокировало хабаровчан.

- Что за шейх? Обалдеть! – прокомментировала происходящее свидетельница приезда «шейха».

Кроме того, уже позже в сети появилось видео, судя по которому, «шейх» прогуливался по Хабаровску в сопровождении красивых девушек, ездил по краевой столице и в машине слушал песни группы «Любэ».

Произошедшее оказалось лишь пранком (розыгрышем).

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