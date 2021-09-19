Хабаровчанка Кристина Желточенко стала участницей шоу «Пацанки». Фото: shtrefond13 Фото: Социальные сети

На одном из российских телеканалов стартовал 6 сезон шоу «Пацанки». Среди участниц оказалась уроженка Хабаровска Кристина Желточенко (Штрэфонд). По имеющейся в сети информации, девушка родилась 21 августа 1995 года в Хабаровске.

- Я лучшее, что выросло, в этом убогом месте, - презентовала себя Кристина Желточенко в превью шоу «Пацанки».

Девушка жила не в самом благополучном районе Хабаровска.

- Вот наш дом, еще один и зона. Этот район считается одним из самых криминальных, куда заезжать просто боятся. Я – самое лучшее, что оттуда вышло. Вы понимаете, как выглядит самое лучшее там? Тут на каждом углу умирали люди. Буквально на наших глазах. Мы видели, как выносят трупы из подъездов, как возле подвалов умирают бомжи от эпилептического приступа. Для меня это обыденные вещи. Я это видела с детства. С малых лет видела, как бьют мать. У меня нет понятия семьи, - рассказал в презентации Кристина Желточенко.

Кроме того, в сети уточняют, что девушка занималась хоккеем и была нападающей женской хоккейной команды «Тигрицы Амура».

От первого испытания на шоу «Пацанки» хабаровчанка отказалась.

- Слишком много связанных руки позади спины было в моей жизни, - сказала Кристина.

Приход в проект девушка объяснила тем, что хочет начать новую, нормальную жизнь.

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