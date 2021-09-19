В районе имени Лазо умерла одна из наблюдателей за выборами-2021 Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Ужасная трагедия произошла в последний день выборов-2021, 19 сентября, в Хабаровском крае. На одном из избирательных участков скоропостижно скончалась общественный наблюдатель за выборами.

- К нам поступила оперативная информация от наблюдателя о том, что на избирательном участке №612 в селе Кутузовка района имени Лазо произошел несчастный случай. Женщине, общественному наблюдателю, 1957 года рождения стало плохо на избирательном участке, и она вышла на улицу. Там она внезапно резко скончалась. Мы, конечно, очень сожалеем о произошедшем. Когда связались с председателем УИК, она очень высоко охарактеризовала человеческие качества погибшей. Несмотря на то, что женщина находилась уже на пенсии, не работала, она всегда принимала участие в каких-то общественных делах села. Не один раз была наблюдателем в ходе избирательных кампаний. То есть, человек с ярко выраженной жизненной позицией. Нам очень жаль, что все так произошло. Мы сочувствуем и выразили соболезнования близким умершей. Но жизнь такова. Поэтому я обращалась и вновь обращаюсь ко всем участникам избирательного процесса, ко всем гражданам Хабаровского края – здоровье это главное! Прошу беречь себя и своих близких. Все мы, действительно, ходим под Богом, - рассказала Галина Кононенко, координатор Центра общественного наблюдения Хабаровского края.

Никаких предварительных диагнозов эксперты назвать не могут. Истинная причина смерти будет известна только после исследований специалистов.