Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае перевалило за 80 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 291 человека. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 273, в Хабаровском районе - 18.

- Выздоровели 296 жителей края, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 413, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 337 526 человек. Из них 310 471 получил оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 80 865 случаев коронавируса:

74 765 человек выздоровело;

5353 находятся на лечении (1185 в стационаре, амбулаторно 4158);

Скончались 757 человек.

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