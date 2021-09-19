Погода в Хабаровске 20 сентября 2021: без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 сентября в Хабаровске столбики термометров днем поднимутся до отметки в +19 градусов. Ночью будет около +5. Без осадков. Скорость западного ветра составит 7-12 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края также осадков не ожидается. В светлое время суток воздух прогреется до +20 градусов. Ночью местами на поверхности почвы до до -2. Скорость юго-западного ветра составит 2-9 метров в секунду.

В центральных районах возможны небольшие осадки. Днем будет до +20 градусов тепла. Ночью ожидается от 0 до +3. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

На севере края без существенных осадков. Днем от +8 до +18 градусов. Ночью от 0 до +3. Скорость западного ветра составит 5-12 метров в секунду.

В Вяземском, Бикинском районах и в Лазо объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются заморозки до -2 градусов.

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