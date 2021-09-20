В Хабаровском крае должники останутся без горячей воды Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае должники по коммуналке останутся без горячей воды. Перед началом отопительного сезона «Хабаровскэнергосбыт» отправил предупреждения 64,8 тысячи клиентов. В компании отметили, что большинство из них уже погасило долги, но есть и те, кто не реагируют на требования об оплате, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Сейчас недобросовестные жильцы должны компании почти 119 миллионов рублей. Те из них, кто не погасит долг до конца сентября, останутся без горячего водоснабжения.

ВАЖНО!

Получить информацию об имеющейся задолженности можно по телефону информационного центра ПАО «ДЭК» 75-98-00 (для жителей Хабаровска и Хабаровского муниципального района), 52-30-00 (для жителей Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района), 2-07-35 (для жителей Амурска и Амурского муниципального района), 6-88-26 (для жителей Советской Гавани и Советско-Гаванского района). Кроме того, клиенты компании могут обратиться по номеру телефона контакт-центра ПАО «ДЭК» 8-800-234-77-77 (звонок бесплатный).

Оплатить потребленные энергоресурсы можно в офисах ПАО «ДЭК», МУП РКЦ, «Почты России», банковских отделениях и банкоматах. Оплатить услуги онлайн можно на сайте www.dvec.ru в разделе «Оплата».

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