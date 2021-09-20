Жителя Хабаровского края осудили за угрозы полицейскому Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в угрозах полицейскому. Мужчина в пьяном состоянии обещал расправиться с представителем власти и наговорил ему немало гадостей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Судом установлено, что 55-летний мужчина в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по проезжей части города Амурска, в связи с чем находящимся поблизости инспектором ДПС виновному сделано замечание с указанием покинуть проезжую часть и не мешать дорожному движению. В ответ на это мужчина проявил агрессию, начав высказывать в адрес стража порядка оскорбления и угрозы применения насилия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд не был слишком строг к нарушителю закона. Так как раньше подобных прегрешений за ним не замечалось, его не стали отправлять в колонию. Мужчина получил 1 год и 9 месяцев условно с испытательным сроком на полтора года.

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