В Хабаровске иномарка насмерть сбила пешехода Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске иномарка насмерть сбила пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД города.

Все произошло вечером 19 сентября неподалеку от дома №25 на улице Краснореченской. Автолюбитель не успел затормозить, увидев выскочившего на проезжую часть мужчину.

Удар был такой силы, что у иномарки оказалось разбитым переднее стекло и существенно погнут капот.

- Мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход скончался до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что водитель иномарки был трезв, его машина застрахована.

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