В Хабаровске иномарка насмерть сбила пешехода
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске иномарка насмерть сбила пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД города.
Все произошло вечером 19 сентября неподалеку от дома №25 на улице Краснореченской. Автолюбитель не успел затормозить, увидев выскочившего на проезжую часть мужчину.
Удар был такой силы, что у иномарки оказалось разбитым переднее стекло и существенно погнут капот.
- Мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход скончался до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что водитель иномарки был трезв, его машина застрахована.
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