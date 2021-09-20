В Хабаровске ребенок попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Жительница Хабаровска на своей иномарке сбила школьника. Ребенку повезло остаться в живых, однако он получил серьезные травмы, сообщили в ГИБДД города.

ДТП произошло вечером 18 сентября. Женщина-водитель на Honda Fit гнала по Матвеевском шоссе и решила проскочить ближайший к нему перекресток на красный свет.

- Она допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП травмы получил ребенок 2010 года рождения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Со сложным закрытым переломом ключицы школьника доставили в больницу. Наказание для лихачки будет назначено судом.

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