В Хабаровске ребенок попал под колеса иномарки
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Жительница Хабаровска на своей иномарке сбила школьника. Ребенку повезло остаться в живых, однако он получил серьезные травмы, сообщили в ГИБДД города.
ДТП произошло вечером 18 сентября. Женщина-водитель на Honda Fit гнала по Матвеевском шоссе и решила проскочить ближайший к нему перекресток на красный свет.
- Она допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП травмы получил ребенок 2010 года рождения, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Со сложным закрытым переломом ключицы школьника доставили в больницу. Наказание для лихачки будет назначено судом.
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