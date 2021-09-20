Жителя Хабаровского края осудили за угон машины друга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае жителю поселка Эльбан вынесли приговор за угон машины его друга. Мужчина, будучи выпившим, рели, что ему нужна «добавка», и он сел пьяным за руль чужого авто, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Судом установлено, что подсудимый попросил у своего знакомого ключи от автомобиля для поездки в магазин, на что потерпевший ответил отказом. Несмотря на это, злоумышленник самостоятельно, без разрешения владельца, завладел ключами от транспортного средства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Не исключено, что уголовного дела могло бы и не быть, если бы машина под управлением пьяного водителя не улетела в кювет.

За свои действия мужчина получил полгода условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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