В Хабаровске парень на родительском Lexus спровоцировал серьезное ДТП Фото: Социальные сети

В Хабаровске 21-летний парень угнал авто своих родителей и стал на нем виновником серьезного ДТП. Lexus на полном ходу протаранил Toyota MarkII, и от удара отлетел в припаркованный неподалеку Toyota Vitz.

— Пацан молодой взял ключи у родителей посидеть в машине послушать музыку, в итоге поехал кататься. В итоге въехал в MarkII, сильно помял ему заднюю часть, а его машину от удара повело во дворы, там он уже врезался в припаркованный у тротуара Vitz, — цитирует инстаграмм-аккаунт centr_auto_uslug_k слова очевидца.

По словам подписчика, приславшего фото с места происшествия, в MarkII на переднем сидении были парни, которые находились под действием наркотиков. Девушка сзади оказалась после дара зажата в салоне авто. У нее перелом позвоночника.

Вытаскивать пострадавшую из машины пришлось спасателям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.