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Общество20 сентября 2021 7:05

В селе Троицкое Хабаровского края открыли новое здание школы искусств

Прошлое здание требовало капитального ремонта
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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В селе Троицкое Хабаровского края открыли новое здание школы искусств

В селе Троицкое Хабаровского края открыли новое здание школы искусств

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ученики школы искусств будут теперь учиться в новом здании. Его открыли после того, как старое начало нуждаться в капитальном ремонте, сообщили в правительстве края.

- Новое помещение передано из федеральной в муниципальную собственность района. На его ремонт и содержание выделено более двух миллионов рублей. Теперь здание детской школы искусств отвечает всем нормам комфорта и безопасности, - отметили в администрации Нанайского района.

В школе для ее 85 учащихся проводятся занятия по игре на фортепиано и баяне, уроки музыкального фольклора, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

В правительстве отметили, что эта школа искусств является неотъемлемой частью культурной жизни района, бережно хранит и развивает традиционную нанайскую культуру, а ученики всегда украшают своими номерами праздничные мероприятия.

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