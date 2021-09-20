Специалисты автопоезда «Здоровье» в Хабаровском крае осмотрели свыше 18 тысяч человек Фото: Правительство Хабаровского края

Более 18 тысяч жителей отдаленных поселков Хабаровского края смогли посетить врачей автопоезда «Здоровье». Специалисты за время работы «поликлиники на колесах» побывали в 124 населенных пунктах и осмотрели его жителей, сообщили в правительстве края.

В бригаду поезда входят врачи из разных областей. Это диагносты, терапевты, гинекологи, дерматовенерологи, стоматологи, педиатры и другие спецы.

- Наибольшее количество посещений было у врача-офтальмолога, невролога, а также кардиолога. Хоть эти специалисты и работают у нас в районной больнице, но жителям отдаленных населенных пунктов было важно также получить второе мнение у врачей из Хабаровска. Наш кардиолог из круглосуточного стационара Ирина Сидоренко по показаниям проводила ЭКГ и сразу его расшифровывала, чтобы дать рекомендации пациентам. Все специалисты автопоезда работали до последнего человека, - рассказала главный врач Советско-Гаванской районной больницы Надежда Толочко.

Также в автопоезде работал передвижной флюорограф, что особенно актуально в период распространения коронавируса. Обследование легких прошли свыше шести тысяч человек. Лабораторную диагностику провели у 27 226 жителей региона. Вакцину против ковида получили 1494 человека.

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