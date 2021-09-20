В Хабаровском крае потратят свыше 200 миллионов на ремонт и обустройство школ искусств Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в ближайшие два года будут отремонтированы школы искусств. На капитальный ремонт выделено 199 миллионов рублей. Еще 17,8 миллиона будут направлены на оснащение четырех учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами и интерактивным оборудованием, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Так, например, приведут в порядок детскую школу искусств в Хабаровске, которая расположена на улице Запарина. Модернизация ждет и учреждения дополнительного образования в поселках Новый Ургал и Чегдомын Верхнебуреинского района и многие другие.

- Юные художники, музыканты получат возможность заниматься на новых качественных инструментах, современном оборудовании. Это, несомненно, окажет положительное влияние на качество образовательного процесса и позволит учащимся достигнуть новых побед на творческих конкурсах, - отметила Юлия Лупаенко, начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями.

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