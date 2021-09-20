Игра «Патриот» пройдет в Хабаровске в 17-й раз

Игра «Патриот» пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Уже 17 лет в Хабаровске проводится традиционная городская комбинированная игра «Патриот». Ежегодно конкурс проводится в три этапа - школьный, районный и городской. Первый тур, школьный, продлится с 20 октября по 15 декабря 2021 года. Районный этап начнется с 17 января 2022 года и продлится до 13 марта. Финал запланирован на май 2022 года.

Главная цель мероприятия - патриотическое воспитание. В рамках состязания ребята посоревнуются в умениях по строевой и физической подготовке, военной медицине, оказанию первой помощи пострадавшему, знанию военного вооружения и техники российской и зарубежной армий. Кроме того, игра включает в себя творческие конкурсы на знание истории Отечества, символики и музыкальных произведений.

Победителям и призерам городского этапа вручат кубки, медали и дипломы. Также финалисты могут принять участие и в региональном этапе военно-спортивных игр «Орленок» и «Победа».

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