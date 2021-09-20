Книги, музыка, кино: МегаФон запустил мультиподписку на цифровые сервисы. Фото: МегаФон.

Впервые в одном предложении появились два крупных игрока из одного сегмента - онлайн-кинотеатры IVI и START, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат доступ к четырем сервисам с выгодой более 60%.

«МегаФон» на основе анализа больших данных изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях - онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнерами в «МегаФон Плюс».

Новый продукт включает подписку на крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI, активно растущий видеосервис с собственным оригинальным контентом START, крупнейший в России книжный сервис по подписке MyBook, входящий в группу компаний «ЛитРес», и аудиосервис СберЗвук.

- Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» - это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов - возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой, - отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона».

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более восьми тысяч рублей. Подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить «МегаФон Плюс» можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 миллиона клиентов.