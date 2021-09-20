Около тысячи заключенных проголосовало в Хабаровском крае

Около тысячи заключенных проголосовали в Хабаровском крае Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Три дня выборов-2021 в Хабаровском крае миновали. В этом году отмечается рекордная явка на голосование. Так, в выборах приняли участие и осужденные региона.

Избирательным правом обладают более 900 заключенных под стражу. Кроме того, еще 140 человек, осужденных к принудительным работам, смогли отдать свой голос. И более 70 подозреваемых, находящихся под домашним арестом, успели поставить галочку в бюллетене.

УФСИН Хабаровского края организовало три самостоятельных УИК на территории следственных изоляторов №149 (СИЗО-1), №329 (СИЗО-2) и №366 (СИЗО-3). Выездной участок расположился в ПФРСИ при ИК-6 с номером 417.

Все осужденные заранее были проинструктированы о правилах поведения на избирательных участках, о своих избирательных правах и порядке проведения выборов. Кроме того, отдельно проговорили информацию о кандидатах.

Во время выборов на УИК дежурили наблюдатели от политических партий и общественной палаты края. Нарушений выявлено не было.

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