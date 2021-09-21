В Хабаровском крае грузовик снес виадук Фото: Инстаграм/@criminal_khv

В Хабаровском крае грузовик снес виадук. Железная махина зацепилась за него Кузовом. Видео и фото с места аварии попали в Сеть.

— Это все произошло по направлению с «Восточки» на Горький. Foton с поднятым кузовом сбил опору и завалил на себя, — рассказал один из очевидцев ДТП.

Авария стала причиной небольшого затора на этом участке дороги в Ванинском районе. Еще одной фуре пришлось стоять и ждать, когда большегруз уберут с проезжей части.

ГИБДД предстоит выяснить, почему водитель Foton не учел габариты машины, проезжая этот участок пути. Кто будет оплачивать ремонт виадука решит суд.

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