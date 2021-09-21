«Цифровое образование» от «Ростелекома»: онлайн-проект для студентов крупнейших вузов Дальнего Востока

Презентация проекта "Цифровое образование". Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» запустил онлайн-проект «Цифровое образование» для студентов 16 крупнейших вузов Дальнего Востока России. Он создан, чтобы познакомить будущих специалистов с возможностями цифровой экономики, научить в них ориентироваться и пользоваться технологиями, которые они предлагают.

Эксперты «Ростелекома» с сентября по декабрь 2021 года проведут онлайн-занятия для участников из числа вузов-партнеров проекта в специально разработанном мобильном приложении «Цифра РТК». По завершении программы участники получат соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.

Программа обучения состоит из 11 треков, каждый из которых включает в себя лекцию и дистанционный курс. Темы, которые сотрудники компании выбрали для проведения лекций, связаны с основными направлениями цифровой экономики: «Цифровое лидерство», «Кибербезопасность», «Виртуальная реальность», «Квантовые технологии» и другие инновационные тренды последних лет. Для удобства студентов, учащихся в разное время, темы будут разбираться по нескольку раз, чтобы охватить всех слушателей. Лекции также будут доступны в записи в приложении и на официальном YouTube-канале проекта. Каждый участник будет зарабатывать баллы в приложении за активность во время прохождения курса. Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы - «Нехакатоне». Победители получат приглашение на стажировку от «Ростелекома» и ценные призы.

- Наш проект позволит молодому поколению приобрести или укрепить знания в области IT-технологий, гораздо увереннее чувствовать себя в цифровом мире, проявить себя. Сейчас наличие у выпускника представлений о сферах Big Data, интернета вещей или Agile добавляет ему ценности как специалисту. В ближайшее десятилетие о качестве потенциального работника будет говорить его skillfolio - цифровой профиль навыков и талантов. Участие в проекте «Цифровое образование» студенты могут рассматривать как первый шаг на пути создания такого цифрового портфолио. Уверен, что главным результатом для слушателей курса станет не сертификат, а изменение мышления и взглядов на будущее, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

- Цифровая эпоха предъявляет повышенные требования к специалистам в любой области. Если раньше таким требованием было знание одного или нескольких иностранных языков, то теперь необходимо понимать, как устроены цифровые сервисы, по каким принципам работают нейросети и что такое большие данные. Причем знать это нужно уже давно не только программистам, но и филологам, историкам, экономистам, политологам, не говоря уже об инженерах. ДВФУ идет в ногу со временем и приветствует инициативу своего давнего стратегического партнера компании «Ростелеком» в реализации проекта «Цифровое образование», - отметил заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.

Пилотный курс «Цифрового образования» был запущен в Ростове-на-Дону в сентябре 2020 года при поддержке правительства Ростовской области и вызвал большой интерес у вузов других регионов. В 2021 году онлайн-курс проходит уже второй раз. Он охватит регионы Дальневосточного федерального округа, а также ЮФО и СКФО.

Для того чтобы принять участие в обучении, студентам необходимо скачать приложение «Цифра РТК» и пройти короткую процедуру регистрации. Ознакомиться с правилами участия и расписанием занятий можно в официальном приложении курса.