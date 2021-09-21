В Амурской протоке Хабаровска в 17 раз превышено содержание свинца после паводка Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Паводок в Хабаровском крае не прошел бесследно не только для жителей региона, но и для Амура. Пробы воды показали существенное превышение допустимых концентраций свинца, алюминия и железа, сообщило минприроды региона.

Так, норма свинца превышена в 17 раз, алюминия - в 36 раз, железа - в 16,6 раза. Также зафиксированы и другие отклонения от нормы: содержание соединений молибдена в воде превышает ПДК в 3,2 раза, марганца - 8,3 раза, меди до 5,5 раза, цинка до 2,3 раза.

- Повышенное содержание соединений металлов в природной воде связано с природными факторами, в том числе с прохождением волны паводка, соединений азота - со сбросом неочищенных сточных вод, в том числе с аварийным сбросом сточных вод в протоку Амурскую, - говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты ведомства отметили, что зафиксированное увеличение химического потребления кислорода связано с попаданием в Амур трудноразлагаемых органических веществ, таких как нефтепродукты, масла и жиры.

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