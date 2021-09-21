В Хабаровском крае начался ремонт дорог местного значения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал ремонт дорог местного значения. На него выделено 800 миллионов рублей из резервного фонда. Из них 150 миллионов рублей направлены в муниципалитеты, сообщили в правительстве региона.

– Сейчас мы большое внимание уделяем нашим муниципалитетам. Совместно с главами обсудили, какие дорожные объекты в рамках появившихся возможностей нужно успеть привести в нормативное состояние в этом году. Все дороги определены с учетом обращений жителей. Принципиально важно, чтобы работа шла с соблюдением сроков и контролем качества, в этом плане также существует договоренность с главами, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

Так, будут отремонтированы дороги в Амурском, Верхнебуреинском, Вяземском, Совгаванском, Хабаровском районах и районе Лазо. Всего приведут в порядок более 35 километров дорог в шести районах края.

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