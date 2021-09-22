За сутки коронавирус выявили у 298 жителей Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 298 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 114, в Комсомольске - 93, в Комсомольском районе - 24, в Нанайском - 21, в Верхнебуреинском - 18, в Хабаровском - 13.

- Выздоровел 301 житель края, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 378, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 339 432 человека. Из них 313 287 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 485 случаев коронавируса:

75 362 человека выздоровели;

5353 находятся на лечении (1220 в стационаре, амбулаторно 4111);

Скончались 765 человек.

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