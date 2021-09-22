Памятный камень о приезде Николая II установили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в районе Комсомольской площади установили памятный камень. Вскоре рядом с ним появится Триумфальная арка, созданная по образу той, что была установлена на этом месте 130 лет назад, когда город посетил император Николай II, сообщили в правительстве края.

Старая арка была уничтожена временем, так как делали ее из дерева. Она по праву считалась одним из шедевров деревянного зодчества за счет своего ажурного оформления. Восстановить строение планируют на средства благотворителей в следующем году.

Триумфальная арка будет установлена перед лестничным спуском на набережную. Судьбу своей предшественницы она не повторит, так как будет полностью выполнена из антивандальных материалов.

- Мы не просто возрождаем Триумфальную арку, мы прикасаемся к дореволюционной истории Хабаровска. Визит цесаревича Николая стал важным событием в истории нашего города. Мы не забываем нашей истории. Кто забудет историю, у того нет будущего, - отметил на церемонии открытия камня мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

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