В Хабаровск прибыли врачи из Центра онкологии имени Блохина Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровск приехали ведущие специалисты национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина. Именитые врачи встретились со своими коллегами из краевой больницы имени А.К. Пиотровича и провели для них семинар, сообщили в правительстве региона.

Это второй очный визит столичных медиков в Хабаровск. В остальное время они всегда на связи со своими региональными коллегами. Не раз они совместно занимались лечением онкобольных, советуясь друг с другом через интернет. Особенно ценно такое сотрудничество, когда речь идет о спасении жизней маленьких пациентов.

Особенно ценно сотрудничество со столичными специалистами, когда речь идет о спасении жизней маленьких пациентов. Фото: Правительство Хабаровского края

Именно о лечении детской онкологии и гематологии шла речь на прошедшем семинаре. В нем приняли участие и поделились своим опытом педиатры, хирурги, онкологи-гематологи, анестезиологи-реаниматологи.

– Отделение детской онкологии и гематологии осуществляет качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь. Мы стараемся осуществлять преемственность в плане оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В 2021 году в федеральных центрах провели пересадку костного мозга 9 ребятам из края. Сейчас они получают амбулаторную помощь, находятся под наблюдением квалифицированных сотрудников отделения дневного стационара, идут на поправку. Сейчас здесь есть все возможности, чтобы дети получали помощь и лечились в полном объеме, – рассказала врач детского отделения химиотерапии гемабластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Наталья Батманова.

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