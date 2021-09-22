В Хабаровском крае создали свыше 70 новых мест для отдыха Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края подвели итоги года по благоустройству мест отдыха. По данным специалистов, за год в регионе были реализованы 72 проекта.

Так, например, в Хабаровском районе обустроили скверы «Семейный» и «Радость» и построили две многофункциональные спортивные площадки. Раньше на этих местах было болото, а теперь появились скамейки и аккуратные газоны. В октябре местные жители планируют высадить молодые саженцы липы и клена.

– Участие в адресной программе «Формирование комфортной городской среды», в Территориальном Общественном самоуправлении (ТОС) и Программе по благоустройству сельских территорий дает возможность привлекать активным жителям средства из разных источников для того, чтобы привести в порядок и обустроить пространства рядом с домом, – отметили в министерстве ЖКХ края.

Как отметили в правительстве края, большую часть денег на облагораживание территорий выделяют из федерального бюджета. Сейчас завершены работы на 72 общественных территориях из 100, затраты составят более 370 миллионов рублей.

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