Хабаровчанам показали, как будет выглядеть площадь Блюхера
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровчане в следующем году смогут гулять по обновленной площади Блхера. Власти города представили концепцию ее благоустройства. Об этом сообщили в мэрии.
Судя по содержанию проекта, площадь оснастят спортивным городком, детской площадкой и зоной отдыха.
- Сейчас на площади ведутся подготовительные работы – снят старый асфальт, капитально ремонтируется участок тепловой сети, убраны или огорожены зелёные насаждения, - рассказали в пресс-службе администрации.
Там также отметили, что все работы будут выполняться без участия бюджетного финансирования.
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