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Происшествия22 сентября 2021 7:40

Житель Хабаровского края подстрелил из «Сайги» трех человек

Обычные мужские разборки едва не закончились массовым убийством
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Житель Хабаровского края подстрелил из «Сайги» трех человек

Житель Хабаровского края подстрелил из «Сайги» трех человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае суд вынес приговор мужчине, который подстрелил трех человек из «Сайги». Как сообщили «Комсомольской правде» в следственном главке региона, поводом для преступления стали обычные разборки. Банальный конфликт дошел до того, что человек взялся за оружие, заручился помощью своего знакомого и был готов расправиться с обидчиками.

Все произошло в мае прошлого года на одной из баз отдыха в районе имени Лазо. У двух компаний завязался конфликт. Долго разговаривать один из мужчин не стал и схватился за оружие.

- Один из злоумышленников произвел не менее восьми выстрелов по ногам мужчин из оружия - самозарядного охотничьего карабина модели «Сайга», причинив двум из них вред здоровью, квалифицируемый как тяжкий, а одному - средней тяжести, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Год длились всевозможные экспертизы. Проверялось оружие, психиатр обследовал стрелка. В итоге он признал вину и начал сотрудничать со следствием.

- В отношении него судом постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы условно. Другому мужчине суд назначил наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, - добавили в СК.

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