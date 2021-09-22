В районе пропажи самолета Ан-26 под Хабаровском стоял туман

Ан-26 выполнял проверку наземных систем связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском продолжаются поиски самолета Ан-26. Воздушное судно пропало с радаров 22 сентября. Самолет потерпел крушение в тайге.

Ан-26 выполнял проверку наземных систем связи. В 18:12 по местному времени самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров. Развернулась поисковая операция, которая осложняется плохой видимостью и темным временем суток. Вылетевший на разведку вертолет Ми-8 вернулся с «пустыми руками».

- Вертолет только что вернулся с места поисков, результатов никаких - местность затянута облаками, видимость плохая, - рассказал «КП» участник поисковой операции.

Возможно, именно плохие условия видимости стали причиной авиакатастрофы. По предварительным данным, самолет врезался в сопку.

- В том районе сегодня был очень сильный ветер и туман. Самолет, вероятно, упал в тайгу или в карьер, - сообщил «КП» местный работник.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. От комментариев представители ЗАО отказались.