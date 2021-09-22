Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2021 15:48

Поиски с воздуха пропавшего Ан-26 приостановлены под Хабаровском

В том районе облачно и сильный ветер
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Искать самолет продолжат наземные группировки спасателей

Искать самолет продолжат наземные группировки спасателей

Фото: Петр МОЛОТОВ

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском разбился самолет Ан-26. Напомним, что на борту воздушного судна находилось шесть человек. Развернута поисковая операция.

Ан-26 пропал с радаров 22 сентября. Самолет выполнял рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Воздушное судно перестало выходить на связь в 18:12 часов.

По предварительной информации, самолет врезался в сопку. В районе полета стоял туман, был сильный ветер и дождь. Рассматриваются несколько версий ЧП: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. На место поисков дважды вылетал вертолет Ми-8, безуспешно.

- Вертолет вернулся из-за плохой видимости. Поиски с воздуха отложены до утра 23 сентября, - рассказал «КП» участник поисковой операции.

Искать самолет продолжат наземные группировки спасателей. На месте работают 70 человек и 20 едини техники. Сотрудники МЧС на снегоходах продолжат прочесывать тайгу и карьер.

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.