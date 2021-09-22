Поиски с воздуха пропавшего Ан-26 приостановлены под Хабаровском

Искать самолет продолжат наземные группировки спасателей Фото: Петр МОЛОТОВ

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском разбился самолет Ан-26. Напомним, что на борту воздушного судна находилось шесть человек. Развернута поисковая операция.

Ан-26 пропал с радаров 22 сентября. Самолет выполнял рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Воздушное судно перестало выходить на связь в 18:12 часов.

По предварительной информации, самолет врезался в сопку. В районе полета стоял туман, был сильный ветер и дождь. Рассматриваются несколько версий ЧП: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. На место поисков дважды вылетал вертолет Ми-8, безуспешно.

- Вертолет вернулся из-за плохой видимости. Поиски с воздуха отложены до утра 23 сентября, - рассказал «КП» участник поисковой операции.

Искать самолет продолжат наземные группировки спасателей. На месте работают 70 человек и 20 едини техники. Сотрудники МЧС на снегоходах продолжат прочесывать тайгу и карьер.

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.