Прокуратура проводит проверку после пропажи с радаров самолета Ан-26 под Хабаровском

Самолет отправился в рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В окрестностях Хабаровска продолжаются поиски самолета Ан-26. Напомним, что воздушное судно перестало выходить на связь 22. На борту находилось шесть человек.

Самолет отправился в рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Ан-26 вылетел из аэропорта краевой столицы в 14:59 часов. Вернуться воздушное судно должно было в 19:10, но в 18:12 часов перестало выходить на связь. Последняя зафиксированная высота - 600 метров.

По предварительным данным, самолет врезался в сопку во время пролета над Большехехцирским заповедником. Для справки: высота горы Большой Хехцир составляет 950 метров, Малый Хехцир - 450 метров. В районе полета Ан-26 стоял туман, был сильный ветер. По информации источника «КП», самолет разбился.

- Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с потерей связи с воздушным судном Ан-26, - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В районе падения самолета продолжается поисковая операция. Ан-26 ищут наземные группировки спасателей. Поиски с воздуха приостановлены из-за плохих погодных условий (облачность, ветер и дождь).

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.