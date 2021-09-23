Военных из Хабаровского края осудили за мошенничество на 20 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военных из Хабаровского края осудили за мошенничество в особо крупном размере и растрату с использованием служебного положения. Капитан Алан Хасиков и его сослуживец Владислав Подкутов похитили из войсковой части 16788 продуктов, сумев продать их за баснословную сумму в 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в 57 военном следственном отделе СК России.

- Следствием установлено, что с апреля 2017 года по октябрь 2018 года Хасиков и Подкутов, злоупотребляя доверием командования, похитили с продовольственного склада и продали созданные ими излишки продуктов питания на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Кроме того, в феврале 2018 года по указанию Хасикова были фиктивно оформлены документы, образующие излишки индивидуальных рационов питания в количестве 133 штук стоимостью 84 тысячи рублей, которые в дальнейшем были проданы гражданскому лицу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подкутова и Хасикова признали виновными по двум статьям. Предстоящие семь лет и четыре месяца оба проведут в колонии общего режима. Кроме того, им предстоит полностью возместить материальный ущерб.

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