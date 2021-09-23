Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: врачи психиатрической больницы готовы помочь родственникам погибших

Самолет Ан-26 совершал технический рейс по настройке радиолокационного оборудования Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Напомним, что воздушное судно разбилось во время технического полета. Обломки самолета разбросало по тайге.

Самолет Ан-26 совершал технический рейс по настройке радиолокационного оборудования. Воздушное судно вылетело 22 сентября в 14:59, уже в 18:12 оно пропало с радаров. В этот момент самолет находился над Большехехцирским заповедником, где стоял туман, дул сильный ветер и шел дождь.

По предварительной информации, самолет Ан-26 попал в катастрофу из-за плохой видимости. Рассматривается версия того, что воздушное судно врезалось в сопку. Также причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.

На борту самолета Ан-26 находилось шесть членов экипажа. По информации спасателей, все они погибли. Хабаровчан среди них не было.

- Специалисты КГБУЗ «Краевой клинической психиатрической больницы» имени профессора И.Б. Галанта готовы оказать всестороннюю психологическую и психотерапевтическую помощь родственникам экипажа воздушного судна во взаимодействии со службой медицины катастроф. Сформирована мобильная бригада, состоящая из квалифицированных психологов и психотерапевтов. Возможен выезд к родственникам членов экипажа, - рассказали «КП» в учреждении.

Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.