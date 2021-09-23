Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей

На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились 6 специалистов Фото: Правительство Хабаровского края

Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском унесло жизни шести членов экипажа. Напомним, что воздушное судно пропало с радаров 22 сентября. Борт прибыл из Читы и совершал технический полет по настройке локаторов для хабаровского аэропорта.

Ан-26 пропал с радаров в 18:12 часов во время полета над Большехехцирским заповедником. Последняя зафиксированная высоты - 600 метров. Воздушное судно рухнуло в тайгу, основная версия крушения - неблагоприятные погодные условия. Во время полета над заповедником стоял туман, дул сильный ветер и шел дождь.

Самолет Ан-26 нашли в тайге с вертолета только утром, 23 сентября. Обломки были разбросаны по сопке. Посадить вертолет в районе катастрофы мешали высокие деревья и холмы. На место отправилась группа спасателей и оперативников.

Путь занял около четырех часов. Самолет разлетелся на мелкие обломки, выживших нет.

- Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Краевые спасатели вместе с коллегами из МЧС продолжат поиски 24 сентября с рассветом.

Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Изъяты образцы топлива и техническая документация. Расследование держит на контроле прокуратура.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию и приступил к расследованию крушения самолета Ан-26.