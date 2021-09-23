Спасатели разворачивают лагерь на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

Почти 140 человек и 35 единиц техники задействовано в поисковых мероприятиях Фото: Правительство Хабаровского края

Спасатели и оперативники прошли около 13 километров до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Напомним, что воздушное судно пропало с радаров 22 сентября. На борту находилось шесть членов экипажа.

Самолет перестал выходить на связь во время полета над Большехехцирским заповедником в 18:12 часов. В это время над тайгой стоял туман, дул сильный ветер, шел дождь. По предварительной версии, Ан-26 врезался в сопку в условиях плохой видимости.

Обломки воздушного судна нашли вертолетчики утром, 23 сентября, около горы Хребтовая (семь-девять километров от поселка Корфовский). Посадить Ми-8 в районе крушения не представляется возможным - мешают деревья и холмы. К месту выдвинулась наземная группировка спасателей и сотрудников силовых ведомств. Путь по тайге занял около пяти часов.

Группа добралась на место к вечеру, когда солнце уже зашло. Выживших на месте катастрофы обнаружено не было. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства края. Осмотр места крушения Ан-26 под Хабаровском продолжится с рассветом, 24 сентября.

- Почти 140 человек и 35 единиц техники задействовано в поисковых мероприятиях в течение двух дней. Для оборудования лагеря на месте крушения самолета вертолетом был доставлен дополнительный груз с необходимым имуществом, снаряжением и продуктами для обеспечения наземной группировки, - рассказал сообщил Алексей Яковлев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Изъяты образцы топлива и техническая документация. Расследование держит на контроле прокуратура.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию и приступил к расследованию крушения самолета Ан-26.