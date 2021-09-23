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Происшествия23 сентября 2021 14:23

Следователи изъяли переговоры диспетчеров и членов экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-26 под Хабаровском

Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском произошло в 38 километрах от краевой столицы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Расследование уголовного дела продолжается. Фото Восточного МСУТ СКР

Расследование уголовного дела продолжается. Фото Восточного МСУТ СКР

Специалисты продолжают выяснять подробности крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Напомним, что 22 сентября воздушное судно пропало с радаров. На борту находилось шесть членов экипажа.

Самолет попал в катастрофу во время выполнения технического рейса. Ан-26 находился над Большехехцирским заповедником, когда связь с экипажем прервалась. Воздушное судно находилось на высоте 600 метров, в районе полета стоял туман и был сильный ветер.

Поиски дали результат лишь 23 сентября. Обломки самолета нашли вертолетчики, но не смогли сесть в районе катастрофы из-за высоких деревьев и холмов. К месту вышли спасатели и оперативники, которые прошли около 13 километров по тайге за пять часов. Выживших в катастрофе не нашли. Осмотр места ЧП продолжится с рассветом, 24 сентября.

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

- Допрошены диспетчера, которые контролировали полет самолета Ан-26, допрошен руководитель полета, проведена выемка переговоров диспетчеров и членов экипажа, проходивших во время полета. Также следователи истребовали из Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта и УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора документы в отношении компании, самолета и членов экипажа об авиационных происшествиях и привлечении их к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.