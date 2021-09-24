Генпрокуратура обвинила криминальную шестерку из Хабаровска в создании одной из крупнейших финансовых пирамид Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестерых хабаровчан обвинили в создании одной из крупнейших финансовых пирамид десятилетия в России. Эксперты насчитали, что те смогли выманить более 1,2 миллиардов рублей у тысяч обманутых вкладчиков. И не исключено, что жертв махинации может оказаться больше. Подробности уголовного дела сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В списке обвиняемых по делу проходят Юлия Пуни, Виктория Швец, Татьяна Пахомова, Святослав Севрюк, Сергей Левченко и Максим Серкин. Всем шестерым вменяется организация организованной преступной группировки и деятельность по привлечению чужого имущества.

— По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2017 года Серкин совместно со своей сестрой Екатериной Дружининой создал в Хабаровске преступное сообщество по типу финансовой пирамиды на базе ранее учрежденных в 19 регионах страны и подконтрольных им кредитных потребительских кооперативов, — сообщили в генпрокуратуре страны.

Первое время проценты вкладчикам выплачивались за счет денег тех, кто только -только подключился к участию в пирамиде. Но вскоре выплаты остановились и, как это всегда бывает в таких случаях, люди поняли, что план быстро заработать миллионы провалился.

Заявления в полицию потекли рекой. Задержать удалось шестерых махинаторов. Екатерина Дружинина до сих пор находится в розыске. Всем им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре не исключают, что будут и другие обвиняемые. Расследование дела продолжается. Суд над установленными фигурантами пройдет в Хабаровске.

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