Две девушки пропали в районе имени Лазо Хабаровского края. Фото ДПСО «Лига спас»

Две девушки из села Бичевая района имени Лазо Хабаровского края пропали в один день, 6 сентября. Одна из них 14-летняя Татьяна Соколова, рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, голубые глаза.

Вторая - Яна Запороцкая, 18 лет. Приметы: рост около 165 сантиметров, среднее телосложение, длинные светлые волосы, голубые глаза.

На сегодняшний день их местонахождение остается неизвестным. Девушки могут находиться в любом населенном пункте.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Татьяны и Яны, следует общаться по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.