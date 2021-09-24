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Происшествия24 сентября 2021 3:56

Две девушки пропали в районе имени Лазо Хабаровского края

Одна из них несовершеннолетняя, второй 18 лет
Илья ФЕДУЛОВ
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Две девушки пропали в районе имени Лазо Хабаровского края. Фото ДПСО «Лига спас»

Две девушки пропали в районе имени Лазо Хабаровского края. Фото ДПСО «Лига спас»

Две девушки из села Бичевая района имени Лазо Хабаровского края пропали в один день, 6 сентября. Одна из них 14-летняя Татьяна Соколова, рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, голубые глаза.

Вторая - Яна Запороцкая, 18 лет. Приметы: рост около 165 сантиметров, среднее телосложение, длинные светлые волосы, голубые глаза.

На сегодняшний день их местонахождение остается неизвестным. Девушки могут находиться в любом населенном пункте.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Татьяны и Яны, следует общаться по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.