Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: сотрудники МЧС начали поисковые работы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26. С наступлением светового дня, 24 сентября отряд МЧС и правоохранителей приступил к обследованию сопки Хребтовая в зоне катастрофы.

Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: сотрудники МЧС начали поисковые работы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели разбили палаточный полевой лагерь в труднопроходимой местности.

- Вертолет Ми-8 доставил в лагерь все необходимое: дополнительный инвентарь, снаряжение, одежду и продовольствие. В течение дня спасатели подготовят также вертолетную площадку на месте происшествия, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вертолет Ми-8 погрузка имущества Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Стоит еще отметить, что сотрудники МЧС оказывают психологическую помощь обратившимся родственникам летчиков.

Напомним, ранее следователи изъяли переговоры диспетчеров и членов экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-26 под Хабаровском. Также допрошены диспетчеры и руководитель полета.