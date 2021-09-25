В тайге Хабаровского края произошел пожар Фото: Правительство Хабаровского края

В тайге Хабаровского края произошел пожар. ЧП зафиксировано в Солнечном районе. О возгорании сообщили местные жители, которое увидели густой дым над лесом, сообщили в правительстве края.

– В 11 утра к месту пожара была направлена команда десантников в составе 7 человек. К 13 часам дня к ним выдвинулось подкрепление и бульдозер. На месте будут работать 19 специалистов. Пожар, площадь которого около 5 га, к вечеру постараются локализовать, – рассказал начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого комитета лесного хозяйства Сергей Бутин.

Помимо пожара в Солнечном, также горит лес в районе имени Полины Осипенко. Площадь возгорания там составила 2 гектара. Всего в регионе с начала пожароопасного сезона уже произошло 376 пожаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.