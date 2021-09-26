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Происшествия26 сентября 2021 10:05

Водитель высадил ребенка из автобуса в Хабаровске

Инцидентом заинтересовались в городской прокуратуре
Илья ФЕДУЛОВ
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Водитель высадил ребенка из автобуса в Хабаровске

Водитель высадил ребенка из автобуса в Хабаровске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске водитель одного из автобусов 14 маршрута высадил ребенка по причине неоплаты проезда. По закону, высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта запрещено и за такое нарушение предусмотрен штраф.

Мальчик не смог отплатить проезд картой, а наличных с собой не было. Информация об этом инциденте распространилась по соцсетям.

Прокуратура Хабаровска организовала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты необходимые меры.