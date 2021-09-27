Стоимость проезда на общественном транспорте подорожает в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска сообщила о росте цен на топливо, энергоресурсы и необходимые детали для обслуживания общественного транспорта. Так, в 2021 году дизельное топливо и бензин подорожали на 6,5%, электроэнергия на 3,5%, смазочные материалы на 11%, запасные части на 30%, металлопрокатная продукция, в том числе подшипники, шестигранники, лист, на 58,5%, а шины – на 20,3%.

Сейчас, по оценкам управления промышленности, транспорта и связи городской администрации, себестоимость проезда одного пассажира равна 41 рублю, а установленная цена проезда - 28 рублей. Цифры касаются транспорта МУП «ГЭТ».

- Таким образом, для компании обращение в комитет по ценам и тарифам - это хоть и непопулярная среди населения мера, но неизбежная, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пока точно неизвестно, сколько в итоге будет стоить проезд. Сначала проведут экономическую экспертизу. Ранее тарифы повышались в сентябре 2019 года и ноябре 2020-го.

Напомним, что изменения коснутся лишь муниципального общественного транспорта, а именно: трамваев, троллейбусов и автобусов маршрутов №№1С, 1Л, 29П.

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