Яблоки с нарушением карантинных норм продают в Ванино Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В поселке Ванино управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям выявило нарушение в области карантина растений. Как выяснилось, иностранный продавец ввез в Хабаровский край яблоки (подкарантинный груз), не известив при этом ведомства.

Свежие яблоки из Кыргызской Республики продавались прямо из прицепа автомобиля. За нарушение закона «О карантине растений» на мужчину оформили протокол и выписали штраф.

По законодательству продавец должен был выполнить все карантинные фитосанитарные требования и своевременно оповестить органы власти о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.

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