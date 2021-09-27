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Общество27 сентября 2021 5:30

Яблоки с нарушением карантинных норм продают в Ванино

Фрукты привезли из Кыргызской Республики и отпускали прямо из прицепа машины
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Яблоки с нарушением карантинных норм продают в Ванино

Яблоки с нарушением карантинных норм продают в Ванино

Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В поселке Ванино управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям выявило нарушение в области карантина растений. Как выяснилось, иностранный продавец ввез в Хабаровский край яблоки (подкарантинный груз), не известив при этом ведомства.

Свежие яблоки из Кыргызской Республики продавались прямо из прицепа автомобиля. За нарушение закона «О карантине растений» на мужчину оформили протокол и выписали штраф.

По законодательству продавец должен был выполнить все карантинные фитосанитарные требования и своевременно оповестить органы власти о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.

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