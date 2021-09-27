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Происшествия27 сентября 2021 8:30

Водитель влетел в бетонную арку в Советской Гавани

Мужчина скончался на месте
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Водитель влетел в бетонную арку в Советской Гавани. Фото: УГИБДД Хабаровского края.

Водитель влетел в бетонную арку в Советской Гавани. Фото: УГИБДД Хабаровского края.

В прошедшие выходные ранним утром водитель легковой иномарки врезался в бетонное основание арки. В результате столкновения мужчина погиб. ДТП произошло в Советской Гавани.

Как сообщает УГИБДД Хабаровского края, трагическое событие произошло около 6:55 часов утра. Автомобиль ехал по улице 15 Погибших партизан, 87А со стороны поселка Лососина в сторону улицы Гончарова. Приближаясь к бетонной арке, водитель не справился с управлением и влетел сначала на дорожное ограждение, а затем на бетонное основание арки.

- В результате ДТП 36-летний водитель скончался на месте, - добавили в ведомстве.

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