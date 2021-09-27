Новый агробиологический хаб по использованию зеленых технологий появится в Хабаровске

Хаб поможет развить образование, сельское хозяйство Фото: Правительство Хабаровского края

На базе Хабаровского государственного университета экономики и права планируют открыть агробиологический хаб. Его цель - решать глобальные проблемы человечества путем применения зеленых технологий в экономике. Об этом сообщалось на лекции о чистой энергии и декарбонизации Нобелевского лауреата - климатолога Риккардо Валентини.

- Уже сегодня готовится принципиальное решение о поддержке научно-исследовательского центра устойчивого развития на базе университета. Ему планируется передать порядка 10 тысяч гектаров земли для создания агробиологического хаба, где будут отрабатываться новые зеленые технологии амелиорации, органического сельскохозяйственного производства, зеленой энергетики, исследоваться различные аспекты декарбонизации в рамках дальневосточной экосистемы, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

По его словам, так регион сможет сделать серьезный прорыв в научных исследованиях. Хаб также поможет развить образование, сельское хозяйство и стать импульсом для рывка в сфере высоких технологий на основе зеленой идеологии.