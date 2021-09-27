Бесплатно проверить свое здоровье по полису ОМС могут жители Хабаровского края

. С начала года осмотр прошли свыше 42 тысяч человек Фото: Правительство Хабаровского края

Восемь Центров здоровья продолжают работу в Хабаровском крае. Здесь жители региона могут бесплатно пройти обследование и получить рекомендации врачей. С начала года осмотр прошли свыше 42 тысяч человек, почти восемь тысяч из них - дети.

Специалисты Центров проверяют рост, вес, функции дыхательной системы, проводят тесты на соматическое здоровье, делают скрининг сердца, экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. Обследование является частью диспансеризации.

- Пациентам проводится биоимпедансометрия - выясняется состав тела, который показывает процентное соотношение жировой и мышечной ткани в организме. Также смотрим плечо-лодыжечный индекс - другими словами, проходимость сосудов. Заключительная часть - осмотр у терапевта, который составляет индивидуальную программу, исходя из результатов анализов, - сообщила Ольга Сыромятникова, заведующая отделением Центра здоровья КДЦ «Вивея».

В некоторых центрах ставят прививки от пневмонии, гриппа и коронавируса. Напомним, что от ковида в регионе привились 317 811 человек. Против гриппа вакцинировались 15 809 жителей края.