Два человека погибли при взрыве газометана на предприятии в Хабаровском крае

Сотрудники ремонтировали аэратор Фото: Прокуратура Хабаровского края

В поселке Новый Ургал произошел взрыв газометана. ЧП случилось 27 сентября на предприятии ООО «БАМ Сервис». На место выехали сотрудники прокуратуры.

Предприятие занимается обслуживанием основных канализационных сооружений поселка. Сотрудники ремонтировали аэратор - воздушный канал с клапаном, который регулирует воздушное давление внутри трубы. Примерно в 14:30 часов по хабаровскому времени произошел взрыв газометана, унесший жизни двоих человек.

- Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ЧП на ход подготовки к отопительному сезону не повлияло. Разрушений нет.