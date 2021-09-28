Отопление дали в нескольких районах Хабаровского края Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон продолжает поэтапно стартовать на различных территориях Хабаровского края. Сейчас в регионе запущены 87% котельных. Первыми тепло начали получать больницы, детские сады и школы. В трех районах (Аяно-Майском, Охотском и имени Полины Осипенко) включено 100% котельных, сообщили в правительстве субъекта.

- На очередном совещании краевого штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2021-2022 года отмечено, что фактическая готовность коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 90%. В настоящий момент подготовка жилищного фонда к зиме соответствует плановым показателям, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

В правительстве Хабаровского края напомнили, что точная дата начала отопительного сезона во всем регионе неизвестна. Для старта подачи тепла в квартиры требуется, чтобы среднесуточная температура воздуха не поднималась выше +8 градусов. В Хабаровске такая погода наблюдается, как правило, в первых числах октября.

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