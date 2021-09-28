Змею-монстра нашли в Хабаровском крае. Фото: инстаграм @reporter.khv

Житель Хабаровска нашел двуглавого ужа. Фотография необычной рептилии появилась в городском инстаграм-паблике.

В комментариях одни пользователи отнеслись с юмором к находке: «Это как клевер четырехлистный найти. Сейчас попрет!» «Почти Змей Горыныч». Другие — наоборот, сыпали комментариями о том, что плохая экология скоро станет причиной появления двуглавых людей.

По-научному наличие двух голов у змей называется «дицефалия». Явление это чрезвычайно редкое. Аномалия встречается у одной из 100 000 змей в дикой природе и у одной из 10 000 змей, рождённых в неволе.

К слову, в октябре 2018 года в Непале жители нашли двухголовую полосатую змею кукри, которая также относится к ужеобразным.

Среди основных причин появления у змей двух голово ученые выделяют: неполное деление эмбриона, слияние двух эмбрионов, факторы окружающей среды.

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