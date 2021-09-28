На севере Хабаровского края объявлено штормовое предупреждение: ураган и подтопления Фото: Борис КОКУРИН

На севере Хабаровского края объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают об ураганном ветре 30 сентября и 1 октября. Связано это с выходом циклона в Охотское море.

- Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка прогнозируется на территории Охотского района, где ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 22-27 метров в секунду. Выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придомовых территорий, подъемам уровней воды в малых реках, размытию грунтовых покрытий на местных дорогах, - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Спасатели также предупреждают, что могут быть сбои в работе на ЖКХ-объектах. Людей попросили без необходимости не выходить из дома и стараться держаться поодаль от неустойчивых конструкций.

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